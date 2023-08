Vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil za 5 tisoč evrov zlatnine Maribor24.si Mariborski policisti so sporočili, da na območju Dvorjan obravnavajo vlom v stanovanjsko hišo. Neznani storilec je pregledal prostore in odtujil več kosov zlatnine, s čimer je lastnike, po nestrokovni oceni, oškodoval za približno 5 tisoč evrov. Vozil pod vplivom alkohola Včeraj ob 18:44 so policisti kontrolirali voznika osebnega vozila, kateremu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti z elektro ...

