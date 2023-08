RADENCI – Župnijski praznik Družina

V nedeljo, 2. julija, so v župnijski cerkvi sv. bratov Cirila in Metoda v Radencih slovesno praznovali farni praznik. Slovesno mašo sta darovala domači župnik Robert Brest in župnik župnije Lenart v Slovenskih goricah Marjan Pučko. Župnik Brest je v pridigi spregovoril o svetih bratih, ki sta se pri misijonskem delu med Slovani zavzemala za rabo domačega jezika pri bogoslužju, kar je bil razlog, d...

