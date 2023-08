S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so 39-letnico, ki je včeraj neznano kam odšla iz UKC Maribor, našli in s tem preklicujejo iskanje pogrešane osebe. ”Danes ob 15.44 uri smo se na vas obrnili s prošnjo, da v vaših medijih objavite poziv javnosti za pogrešano Nino. Ob tej priliki vas obveščamo, da preklicujemo iskanje pogrešane, saj je po obvestilu občanke, ki se je odzvala na naš poziv objavljen v vaših medijih, Nina Valentan bila izsledena živa na območju Maribora,” so zapisali mariborski policisti v večernih urah.