Kanadskim gasilcem je uspelo upočasniti napredovanje ognja, nižje temperature in dež so prinesli olajšanje. Številni prebivalci so se lahko vrnili na svoje domove, razseljenih ostaja okoli 27.000 ljudi. V državi so požari to sezono uničili že več kot 15 milijonov hektarjev površin, kar je več od površine Grčije.