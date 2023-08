Po drami konec upanja za Slovenke Sportal Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se od evropskega prvenstva poslavlja po predtekmovanju. V predtekmovalni skupini A je s štirimi porazi in zmago proti Madžarski zasedla peto mesto, četrto, ki bi zagotavljalo napredovanje v osmino finala, so dokončno zapravile na zadnji tekmi proti Ukrajinkam. Tekmo so izgubile z 1:3 (19, -23 -24, -17).

