Za izgrede v Ljudskem vrtu kratko potegnil turški klub Maribor24.si Evropska nogometna zveza je izrekla kazni za nešportne dogodke, ki so se pripetili na povratni tekmi kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem v Ljudskem vrtu. Uefa je s plačilom globe v višini 30.000 evrov kaznovala gostujočo turško zasedbo, ki bo naslednjo evropsko tekmo odigrala brez domačih navijačev na tribunah. Ob tem so pri Uefi Fenerbahčeju naročili, da morajo najkasn ...

