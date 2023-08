Razveljavljen sklep o uvedbi sodne preiskave zoper osumljene ugrabitve in umora Danijela Božića Primorske novice Sodni senat je razveljavil sklep o uvedbi sodne preiskave zoper osumljene ugrabitve in umora Danijela Božića novembra 2019. Po preučitvi pritožb obrambe, pregledu dokazov v sodnem spisu in sklepu o uvedeni sodni preiskavi je namreč ugotovil, da je v omenjenem sklepu storjenih več bistvenih kršitev kazenskega postopka, poroča Večer.

