Del sodbe proti Tanji in Mirku Tušu zaradi zlorabe položaja in pranja denarja je pravnomočen. Višje sodišče je potrdilo odrejeni višini zaporne kazni in plačilo denarne kazni. Višji sodniki pa so delno razveljavili del sodbe, ki se nanaša na višino odvzema premoženjske koristi obtoženima.