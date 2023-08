Parlament BiH podprl tri zakone, ki jih je zahtevala EU N1 Po sestanku voditeljev strank vladajoče koalicije na državni ravni je predstavniški dom parlamenta Bosne in Hercegovine v torek izglasoval tri zakone iz paketa reform, ki jih od BiH za napredovanje na evropski poti zahteva Evropska unija. Ta je že pozdravila sprejem zakonov in ga označila za pomemben korak, poročajo mediji v BiH.

