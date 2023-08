Mineva 30 let od smrti osrednjega arhitekta 20. stoletja po Jožetu Plečniku N1 Mineva 30 let od smrti arhitekta Edvarda Ravnikarja, ki velja za najvidnejšega predstavnika slovenske moderne arhitekture. Nekateri umetnostni zgodovinarji so ga ocenjevali kot osrednjega arhitekta 20. stoletja po Jožetu Plečniku. Ob 30-letnici arhitektove smrti je vlada na pobudo ministrstva za kulturo leto 2023 razglasila za Ravnikarjevo leto.

