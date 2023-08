Prenehala veljati odredba, ki je zaradi varnosti omejevala dostop do poplavljenih območij Dnevnik Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je preklical odredbo, ki je zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, omejevala dostop na nekaterih poplavljenih območjih. Na ta območja so skladno z odredbo...

Sorodno

















Omenjeni Mozirje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tina Šutej

Anita Horvat

Martina Ratej