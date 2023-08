V pakistanski provinci Pandžab je reka Sutlej v nedeljo prestopila bregove. Poplavila je več sto vasi in na tisoče hektarjev obdelovalnih površin. Doslej so evakuirali okoli 100.000 ljudi, so danes sporočili reševalci. Agencija za obvladovanje naravnih nesreč pa svari, da bi močne padavine v prihodnjih dneh lahko še dodatno zaostrile razmere.