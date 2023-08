Mineva leto dni, odkar je policija začela preverjati sume domnevnih kaznivih dejanj spolnega nasilja na podlagi anonimnih izpovedi, ki so bremenile umetnika in vodjo društva Fotopub Dušana Smodeja. Ljubljanski kriminalisti so oktobra lani končali preiskavo kaznivih dejanj, maja je zadevo prevzelo okrožno sodišče, kazenska preiskava še poteka.