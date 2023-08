Najstnik na eni izmed nemških šol z nožem napadel in huje ranil 8-letnega dečka N1 V eni izmed šol v nemškem mestu Bischofswerd je danes zjutraj 16-letni učenec z nožem napadel in huje ranil mlajšega dečka. Policija je napadalca že ustavila, oba otroka pa so odpeljali v bolnišnico. Pristojni sporočajo še, da je dečkovo zdravstveno stanje stabilno, razlog za napad pa kriminalisti še preiskujejo.

