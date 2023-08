V Posavju so v zadnjih 24 urah prijeli 332 ilegalnih migrantov, na Primorskem 33 in v ljubljanski policijski upravi tri. Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti obravnavali 332 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma pri sebi niso imeli ustreznih dokumentov za bivanje v Republiki Sloveniji. Vse so prijeli na območju Posavja (Podvinje, Sela pri Dobo ...