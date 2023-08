V zrušenju železniškega mostu v indijski zvezni državi Mizoram je danes umrlo najmanj 17 delavcev, še več pa jih pogrešajo, so sporočile lokalne oblasti. Premier Narendra Modi je že izrazil izrazil sožalje vsem, ki so izgubili bližnje. Oblasti pa nudijo vso potrebno pomoč reševalnim operacijam, so sporočili iz njegove urada.