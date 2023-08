Četverica je skušala v ponedeljek nekaj pred 22. uro iz postaje mestnih koles na Seidlovi cesti v Novem mestu iztrgati in ukrasti kolo. Pri tem je nepridiprave zalotil 46-letnik in jih opozoril na neprimernost početja. Eden od storilcev ga je napadel in udaril ter hudo poškodoval, četverica pa je nato zbežala in za seboj pustila ukradeno kolo. Hudo poškodovanega 46-letnika so oskrbeli v novomeški ...