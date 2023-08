Izjemen dosežek: Pristali so na luni zurnal24.si Indijska sonda Chandrayaan-3 je danes varno pristala na Luni in s tem postala prvo plovilo, ki je pristalo v bližini doslej malo raziskanega južnega pola Zemljinega naravnega satelita. Sonda bo sedaj lahko izvajala znanstvene poskuse, zbirala podatke o mineralni sestavi površja in preverjala morebitno prisotnost vode na južnem polu Lune.

