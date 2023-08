Nevihte se pomikajo čez Slovenijo, Arso za del države izdal oranžno opozorilo 24ur.com Na Koroškem ob meji z Avstrijo je nastal močnejši nevihtni pas, ki se počasi pomika proti jugovzhodu. Glavno nevarnost predstavljajo nalivi, ki lahko povzročijo hiter porast manjših potokov in hudournikov, nekaj nevšečnosti lahko na manjših območjih povzročita tudi močan veter in toča. Medtem v Avstriji že nastajajo nove močne nevihte, ki lahko v prihodnjih urah dosežejo Gorenjsko in severno Prim...

