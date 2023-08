Šefic po obisku Sneberij: Ljudje so izjemno prizadeti, a optimistični 24ur.com Državni sekretar Boštjan Šefic je po ogledu poplavljenih območij v Sneberjah zagotovil, da bodo prebivalce maksimalno podprli. Ogledal si je škodo na montažnih hišah in ocenil, da so ljudje zaradi naravne katastrofe izjemno prizadeti, a da vendarle ostajajo optimistični.

