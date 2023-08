Izpovedi rešenih dečkov: 'Mislil sem, da je to moj zadnji dan' 24ur.com Skoraj 16 ur je trajala agonija ujetih na okvarjeni žičnici na severu Pakistana. Vseh osem oseb, od tega šest otrok, so rešili v poznih večernih urah. Prva dva so rešili s pomočjo helikopterja, ostalih šest pa so na varno prepeljali s pomočjo zasilnega ziplina. Ko je bil še zadnji na tleh, so zbrane oblile solze sreče.

