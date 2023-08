Večina prebavnih težav izvira iz naših slabih življenjskih navad, nezdrave in neuravnotežene prehrane, stresa in tudi neznanja, kako prilagoditi življenjske navade letnemu času. To pa tudi pomeni, da lahko zavestno sprejmemo ukrepe za izboljšanje svojega življenjskega sloga in tako ublažimo in preprečimo pojav številnih težav.