Današnje trgovanje so newyorške borze začele z rastjo indeksov, v ospredju pa so znova delnice ameriškega proizvajalca čipov Nvidia, ki bo objavil rezultate drugega četrtletja. Družba izdeluje praktično vse čipe, ki se uporabljajo v generativni umetni inteligenci, zato bodo rezultati tudi eden prvih preizkusov za trenutni val navdušenja nad to novo tehnologijo.