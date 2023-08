V Pakistanu zaradi poplav evakuirali 100.000 ljudi. Razmere bi se lahko še poslabšale. RTV Slovenija V pakistanski provinci Pandžab je reka Sutlej v nedeljo prestopila bregove ter poplavila več sto vasi in na tisoče hektarjev obdelovalnih površin. Doslej so evakuirali okoli 100. 000 ljudi, so sporočili reševalci.

