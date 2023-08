Berlin želi pospešiti naturalizacije priseljencev in razširiti pravico do dvojnega državljanstva RTV Slovenija Nemška vlada je odobrila predlog zakona, ki poenostavlja pot do državljanstva s pospešitvijo naturalizacije priseljencev in omogočanjem dvojnega državljanstva. Predlog bo zdaj moral potrditi tudi parlament.

