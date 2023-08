Drevo je padlo na reševalno vozilo, gasilec se je komaj rešil #video SiOL.net Turške oblasti se zadnje dni spopadajo s požari v bližini turističnega mesta Canakkale, zaradi katerih so v torek preventivno prepovedale tudi plovbo proti severu po morski ožini Dardanele, ki povezuje Egejsko in Marmarsko morje. Zaradi ognja so iz več vasi evakuirali več kot 1200 ljudi. Na posnetku je mogoče videti nesrečo, v kateri je zaradi podrtega drevesa gasilec skoraj izgubil življenje.

