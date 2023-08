Sodišče ni dopustilo preiskave za umor Danijela Božića Primorske novice Zaradi ugrabitve in umora Danijela Božića, ki je 15. novembra 2019 v Ankaranu izginil, ter poskusa ugrabitve in umora Žarka Tešanovića je preiskovalna sodnica ljubljanskega sodišča 3. maja uvedla sodno preiskavo zoper osem ljudi, a je pred kratkim prišlo do preobrata. Senat sodne ...

