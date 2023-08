Putin na vrhu držav Brics okrivil Zahod za vojno v Ukrajini – Pojasnil je, da je Rusija želela “končati vojno, ki jo je sprožil Zahod proti ljudem v Donbasu”. topnews.si Voditelji petih največjih gospodarstev v vzponu (Brics) so se danes na vrhu skupine v Johannesburgu dogovorili o njeni širitvi in sprejeli pogoje za vstop, je sporočila južnoafriška zunanja ministrica Naledi Pandor. Razširitev podpirajo vse države skupine, vendar se razhajajo glede števila novih članic in časovnega okvirja njihovega sprejetja. “Sprejeli smo dokument, ki določa smernice in […]...

