»Dragi škof Maksimilijan, Bog je v vas posadil tri drevesa: trto, smokvo in oljko …« [FOTO, VIDEO]

Včeraj je dopolnil 60 let celjski škof Maksimilijan Matjaž – praznoval je z mašo v celjski stolnici, udeležili so se jo apostolski nuncij, štirje škofje, številni duhovniki, redovniki in redovnice, člani Bibličnega gibanja, verniki celjske škofije, sorodniki in prijatelji.

