Tereza Kesovija hospitalizirana: 'Oblil me je hladen znoj' 24ur.com Legendarna hrvaška pevka, ki ima številne oboževalce v Sloveniji, je trenutno hospitalizirana v bolnišnici v Zagrebu. Po Terezo Kesovijo so reševalci zaradi zdravstvenih težav prišli kar dvakrat, saj prvič ni želela z njimi. Kot je priznala, sama namreč ne mara bolnišnic, a se jim tokrat vseeno ni mogla izogniti. 84-letna zvezdnica je za hrvaške medije še povedala, da se sedaj počuti bolje in da ...

Sorodno





Omenjeni Hrvaška

Tereza Kesovija

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tadej Pogačar

Tina Šutej

Janez Janša