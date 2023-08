Na Tržaški cesti huje trčila avto in trikolesnik Maribor24.si Na Tržaški cesti v Mariboru so policisti PPP Maribor včeraj obravnavali prometno nesrečo III. kategorije. Voznik osebnega avtomobila je trčil z voznikom trikolesnika in se v nesreči huje poškodoval. Odpeljan je bil v bolnišnico. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (323. KZ-1), so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

