58-letnika med vožnjo infarkt, njegov hraber 7-letni sin preprečil tragedijo Maribor24.si V Italijanskem Bolzanu je 58-letnik med vožnjo doživel srčni infarkt, poročajo italijanski mediji. V avtomobilu z njim je bil njegov 7-letni sin, ki je hitro reagiral in preprečil hujšo tragedijo. Ko se je oče zgrudil na volan, je namreč umaknil njegovo nogo s stopalke za plin. Nato je z roko pritisnil na zavorni pedal in potegnil ročno zavoro. Ko je zavaroval vozilo, je vzel očetov telefon in pok ...

