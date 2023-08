Padec slovenskih košarkarjev SiOL.net Mednarodna košarkarska zveza Fiba je na svoji spletni strani objavila še svojo zadnjo neuradno lestvico favoritov za letošnje moško svetovno prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenija je na Fibinem "power rankingu" napram zadnji lestvici izgubila štiri mesta in je sedaj osma.

Sorodno