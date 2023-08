Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so danes zjutraj posredovali na avtocesti A4 med Porpettom in San Giorgiom v smeri Latisane, kjer sta trčila avtomobila. Tri osebe so bile lažje poškodovane in so jih prepeljali v bolnišnico v Palmanovi. Na kraj je priletel tudi reševalni helikopter. Promet je bil nekaj časa oviran.