Zabaven začetek šolskega leta v Centru Vič: ustvarjalni Lego teden in brezplačen ogled Ninja želv na Drive-in kinu Svet 24 Tudi letos bodo lahko šolarji in njihovi starši v Centru Vič zadnje počitniške dni preživeli zabavno in ustvarjalno.





Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tadej Pogačar

Stanislava Zadravec Caprirolo

Janez Janša