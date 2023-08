Po kritikah na račun sramotnih obresti na depozite NLB napovedala dvig 24ur.com Banke so v zadnjih mesecih deležne vse več kritik zaradi nizkih obrestnih mer na depozite in sočasnega precejšnjega dviga obrestnih mer na posojila. Še posebej, ker so dobiček v prvem polletju več kot podvojile. NLB je že sporočila, da jih s septembrom dviguje. Država pa razmišlja o različnih ukrepih, tudi o uvedbi davka na dobiček. Hkrati od bank pričakuje več solidarnosti pri popoplavni obnovi....

