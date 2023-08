Celjsko višje sodišče je spremenilo sodbo prvostopenjskega, ki je 65-letnega Vinka Poharja v začetku marca zaradi poskusa uboja sostanovalca v domu starejših občanov v začetku lanskega leta v Preboldu obsodilo na sedem let zapora. Kazen so mu zvišali na deset let zapora, v poskus umora pa so spremenili so tudi obtožbeni člen. Pohar je Srečka Hladina, ki je takrat spal, zabodel s preklopnim nožem, ...