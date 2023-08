Spletni portal 24ur.com poroča, da so v središču Ljubljane med bloki opazili modrasa. Kot so za omenjen medij potrdili na Gasilski brigadi Ljubljana, so žival ujeli in izpustili v naravo. Kače, ne glede na vrsto, je najbolje pustiti pri miru in se jim izogniti. Na Poljanskem nasipu so med bloki opazili več kot meter dolgega modrasa, je poročal Dnevnik. Stanovalci so po njihovih navedbah poklicali gasilce.