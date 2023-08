Našli pogrešano 17-letnico Maribor24.si Policija preklicuje iskanje pogrešane 17-letnice iz Domžal. Mladoletnico so našli, z njo je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Da 17-letnico pogrešajo, so sicer sporočili danes, ker z do takrat izvedenimi ukrepi ni bila najdena.

