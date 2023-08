V petek, 25. avgusta, in v ponedeljek, 28. avgusta, bo zaradi asfaltiranja vzpostavljena popolna zapora ceste v Črmošnjicah na odseku od manjšega mostu čez Težko vodo do odcepa za Šentjošt. Obvoz bo urejen na relaciji Črmošnjice–Težka voda–Stopiče in obratno. preberite več » ...