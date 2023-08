Novogoriški policisti so minuli teden končali preiskavo s področja preprodaje prepovedanih drog in kazensko ovadili 41-letnico z območja Nove Gorice, poročajo Primorske novice. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so že nekaj časa spremljali aktivnosti 41-letnice, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo kokaina, heroina in metamfetamina. Policisti so tako v obdobju od konca mes ...