'Klubu' največjih gospodarstev v vzponu se priključuje šest novih držav 24ur.com Voditelji petih največjih gospodarstev v vzponu Brics – Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika – so napovedali sprejem šestih novih članic z naslednjim letom. Nove članice bodo s 1. januarjem 2024 postale Argentina, Egipt, Etiopija, Iran, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati.

