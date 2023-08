Na razstavi 31 let s(r)amote poklon izbrisanim in njihovemu še nedokončanemu boju Primorske novice “Izbrisanih tu nismo hoteli prikazati kot žrtve. Na fotografijah sem skušal ujeti dostojanstvo ljudi, ki so zmogli preseči svojo usodo,” pravi Mladinin fotograf Borut Krajnc, ki je na razstavi 31 let s(r)amote, postavljene v drugem prekatu skladišča Libertas, na svojih portretirancih zdaj ujel milino, zdaj moč, spet drugič borbenost in neuklonljivost.