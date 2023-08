S pečine nad plažo Piscine di Venere* na Sardiniji padlo drevo in ubilo 28-letno žensko Politikis Na znani plaži Piscine di Venere na vzhodni obali Sardinije je danes s pečine padlo drevo in pri tem ubilo 28-letno žensko, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na kraj nesreče so hitro prispeli reševalci s helikopterjem, vendar je niso uspeli rešiti. Po poročanju lokalnih medijev naj bi državno tožilstvo v mestu Nuoro na Sardiniji odprlo […]

