Televizijo Slovenija bo po novem vodil Andraž Pöschl Primorske novice Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je podal soglasje upravi RTVS k razrešitvi Uroša Urbanije z mesta v. d. direktorja Televizije Slovenije (TVS). Na predlog uprave je za novega v. d. direktorja TVS imenoval Andraža Pöschla, dosedanjega urednika kulturnih in umetniških programov na TVS. V obeh glasovanjih je svet RTVS glasoval soglasno. Pöschl bo televizijo vodil do imenovanja novega direktorja oz. direktorice s polnim mandatom, so sporočili z RTVS.

Sorodno

































Omenjeni RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Luka Mesec

Sanja Ajanović Hovnik