Iztekel se je 48-urni rok za banke, ki so morale vladi predstaviti ukrepe, kako bodo pomagale prizadetim v poplavah. Predloge so poslali ministrstvu za finance, ki pa je napovedalo nove pogovore. Na dnevnem redu še naprej ostaja možnost obdavčitve dobičkov bank, zato so bankirji zdaj svojo ponudbo izboljšali z dodatnim solidarnostnim prispevkom.