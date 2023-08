Olimpiji se ni izšlo, Qarabag znova osvojil Stožice Sportal Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi play-offa kvalifikacij evropske lige v Stožicah ostali praznih rok proti prvaku Azerbajdžana (0:2). Gostje, ki so Olimpijo na evropski tekmi premagali v gosteh že leta 2018, so oba zadetka dosegli v prvem polčasu. Za zmaje je morda zadnjo tekmo odigral Svit Sešlar, ki se spogleduje s prestopom v Turčijo, zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel v sodnikovem podaljšku, pa na povratni tekmi v Bakuju ne bo Davida Sualeheja.

