Boštjančič: Banke in zavarovalnice nista edini industriji, ki morata svoje prispevati RTV Slovenija Finančni minister je zadovoljen z odzivom bank, si pa želi več, in to ne samo od bančnega ter zavarovalniškega sektorja, temveč od vseh gospodarskih panog, ki so ustvarile "ekstra dobičke".

Sorodno