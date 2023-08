Kamniška Bistrica in Velika planina odprti Dnevnik Gradbena in sanacijska dela po poplavah v občini Kamnik pospešeno napredujejo, cesta Stahovica–Kamniška Bistrica pa je urejena že do te mere, da bo od sobote ponovno odprta za ves promet, zagotovljena bo tudi redna avtobusna povezava. Ponovno bo...

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Klemen Boštjančič

Sanja Ajanović Hovnik

Luka Dončić