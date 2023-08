Albert Riera po hudem porazu brez ovinkarjenja priznal: Najbolj me žalosti to, da ... Ekipa Nogometaši Celja so izgubili prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za skupinski del konferenčne lige. V Tel Avivu jih je s 4:1 (1:1) premagal najuspešnejši izraelski klub, 23-kratni prvak te države, Maccabi Tel Aviv.



